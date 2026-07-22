Министр образования Британии соврала о поступлении в Оксфорд

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфордский университет в 1993 году. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что в 2025 году Пауэлл участвовала в выборах замруководителя правящей Лейбористской партии. В интервью Би-би-си она рассказала, что стала единственной выпускницей Савериан-колледж, поступившей в Оксфорд.

Журналисты FT поговорили с бывшими одноклассниками Пауэлл и выяснили, что еще минимум три выпускника Савериан-колледжа в 1993 году прошли в Оксфордский университет.

Спустя год обучения в Оксфорде действующий министр образования перевелась в Королевский колледж Лондона. По словам Пауэлл, в университете она чувствовала себя как «рыба, выброшенная на берег», поскольку до престижного вуза училась в обычной школе.

19 июля сообщалось, что Пауэлл станет заместителем премьер-министра Великобритании.

Ранее сообщалось, что новому главе минобороны Британии пришлось извиняться спустя день после назначения.