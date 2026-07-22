Новому главе минобороны Британии пришлось извиняться спустя день после назначения

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в соцсети Х принес извинения за неудачную шутку о досрочно освобожденных заключенных.

Инцидент произошел во время беседы с министром юстиции Алексом Норрисом и главой МВД Шабаной Махмуд, который состоялся на Даунинг-стрит. Стритинг пошутил, что Махмуд должна считать Норриса своим врагом, поскольку Минюст из-за перегруженности тюрем реализует программу досрочного освобождения заключенных вопреки интересам МВД.

«Я надеюсь, что все могут видеть, что в этом подтрунивании над новым министром юстиции не было злого умысла», — поспешил оправдаться Стритинг.

Он признал, что это очень серьезное тема и принес извинения «за непреднамеренную обиду, нанесенную в результате этого дурачества».

С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать программа, в рамках которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По состоянию на октябрь 2025 года, по этой схеме были освобождены почти 40 тысяч человек. Согласно данным британского минюста, пенитенциарная система загружена почти на 98%.

21 июля экс-министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг назначен на пост нового министра обороны страны. Известно, что Стритинг покинул пост в мае и выдвигал свою кандидатуру на должность премьер-министра страны, но впоследствии выразил поддержку Энди Бернему. Однако, как сообщил телеканал Sky News, от планов бороться за пост лидера Лейбористской партии Стритинг не отказался.

Ранее Стармер попросил прощения у Стритинга.