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Политика

Назван кандидат на пост нового главы МИД Британии

Times: новым главой МИД Британии может стать министр энергетики Милибэнд
Joel Goodman/Global Look Press

МИД Великобритании в новом правительстве Энди Бернема может возглавить министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эд Милибэнд. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, ранее считалось, что Милибэнд займет пост министра финансов. Однако ведомство, вероятно, возглавит министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд, следует из материала.

Журналисты отметили, что заместителем премьер-министра Великобритании станет замглавы правящей Лейбористской партии Люси Пауэлл. При этом пост канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) займет бывший министр транспорта Луиз Хейг, добавили авторы материала.

17 июля профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений, британист Наталья Еремина заявила, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, который вступит в должность 20 июля вместо уходящего главы кабмина Кира Стармера, намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой. Поэтому политика Бернема по отношению к России не будет отличаться от линии Стармера, считает эксперт.

Ранее участники марша в Лондоне потребовали от Бернема санкций против Израиля.

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