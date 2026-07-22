Посол Канады на Украине уходит с поста

Посол Канады на Украине Наталка Цмоць уходит со своего поста, ее должность займет бывший посланник в Южной Корее. Об этом сообщает газета Globe and Mail.

«Ее (Цмоць. – «Газета.Ru») срок истекает в среду. Она будет заменена на Тамару Мохинни, которая до недавних пор работала канадским послом в Южной Корее», — сказано в публикации.

7 июля в правительстве Канады сообщили после встречи премьер-министра страны Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским, что $925 млн из нового пакета военной помощи Киеву на сумму более $2,8 млрд пойдут в том числе на закупку боеприпасов, производство бронированных машин и на поставку «критически важных технологий» и инженерного оборудования для украинской стороны.

За месяц до этого Карни заявил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд. По его словам, в этот пакет войдут дроны, боеприпасы и другие разновидности вооружений.

Ранее Канада выступила за завершение конфликта на Украине.