Сторонники Мадуро собрались у здания суда в Нью-Йорке

Сторонники Николаса Мадуро собрались у суда перед началом слушаний по его делу

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались возле суда в Нью-Йорке в преддверии очередного слушания по делу политика. Об этом сообщает РИА Новости.

У здания суда находятся десятки протестующих с плакатами в поддержку Мадуро и «против американского империализма», полиция не препятствует акции.

Само заседание по делу политика и его супруги было перенесено с 30 июня на три недели по просьбе прокуратуры, которую одобрил судья Элвин Геллерштайн.

3 января Вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией».

Ранее Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди.