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Политика

Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди

EFE: Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди перед новым слушанием в суде
Matias Delacroix/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, ожидающий суда в американской тюрьме, нанял адвоката рэпера Пи Дидди (Шон Комбс) — Анну Эстевао. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что Эстевао была официально добавлена в команду защиты Мадуро через уведомление, поданное в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, где венесуэльский лидер обвиняется в наркотерроризме и торговле наркотиками.

Эстевао защищала Пи Дидди на судебном процессе, который завершился оправданием певца по наиболее серьезным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По данным агентства, Мадуро усиливает свою защиту на фоне подготовки к судебному процессу, новое слушание по которому состоится 30 июня.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Соединенные Штаты президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить по обвинению в управлении наркокартелем и других преступлениях.

По данным портала Axios, Мадуро находится в следственном изоляторе в Бруклине, там же, где содержался рэпер Diddy.

Ранее США разрешили Венесуэле оплачивать адвокатов для Мадуро и его жены из госбюджета страны.

 
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