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Политика

Экс-нардеп предрек новые протесты на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: положение Зеленского после смены главкома ВСУ ухудшилось
Efrem Lukatsky/AP

После увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова на фоне уличных протестов, положение лидера страны Владимира Зеленского резко ухудшилось. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Его слова цитирует газета «Известия».

«Зеленский поддался давлению. Его противники, среди которых и пользующиеся поддержкой глобалистов украинские олигархи, и так называемые соросята, почувствовали силу, они будут и дальше усиленно давить. На повестке у них не только замена Сырского, но и возвращение Федорова в кресло министра обороны», — сказал бывший парламентарий.

Соответственно, можно ожидать новых протестов на Украине в середине августа, когда после перерыва соберется Верховная рада и будет рассматривать этот вопрос, добавил он.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа было заявлено, что Федоров не войдет в состав нового кабмина.

Ранее спонсоров Зеленского призвали беспокоиться из-за его решений.

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