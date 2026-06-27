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Политика

Пекин выступил против поставок американского оружия на Тайвань

Посольство КНР: неверный подход США к Тайваню чреват конфликтом с Китаем
Ronkainen/X

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что неправильный подход США к тайваньскому вопросу может привести к прямому столкновению или даже конфликту между двумя странами. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Лю Чана.

По словам дипломата, Пекин последовательно выступает против американских поставок оружия острову и считает тайваньский вопрос ключевым в отношениях между Китаем и США. В посольстве добавили, что конструктивное решение тайваньского вопроса позволит сохранить стабильность в двусторонних отношениях и сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве.

«Если с тайваньским вопросом обращаться неверно, то две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, ввергая весь комплекс китайско-американских отношений в чрезвычайно опасную ситуацию», — подчеркнул Лю Чан.

В начале июня китайское агентство Xinhua сообщило, что Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ.

Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.

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