Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети «Х».

«Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!» — отметил Филиппо, говоря о выходе Болгарии из «коалиции желающих».

Он добавил, что таким образом «Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона».

Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники, в том числе, приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова жестко высказалась о «коалиции желающих».