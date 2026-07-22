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Политика

«Со смехом за дронами»: Захарова сравнила действия Киева с компьютерной игрой

Захарова: Киев превратил охоту на мирных граждан в развлечение вроде игры
Сергей Гунеев/РИА Новости

Киев превратил охоту на мирное население Донбасса в развлечение вроде компьютерной игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что власти Украины в Донбассе выстроили «целую индустрию дистанционного истребления» мирного населения «со своей технологией, логистикой и ежедневной поддержкой Запада». По словам Захаровой, свидетели этих преступлений «описывают одну и ту же или схожую буквально до деталей картину».

«Оператор [дрона] сидит в укрытии <…> На экране планшета он видит гражданских <…> выбирает цель и наводит FPV, а если промахивается, то запускает следующий», — рассказала Захарова.

После успешного удара, как утверждают свидетели, операторы выходят из укрытия «со смехом за дронами». Дипломат отметила, что они уверены, что экран монитора якобы отделяет их от ответственности за совершенное преступление. Однако Захарова заверила, что все причастные к этим зверствам будут привлечены к ответственности.

До этого Захарова заявила, что украинское руководство открыто радуется «охоте» ВСУ на мирных жителей России, ударам по жилым домам и социальным объектам. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский цинично хвалится перед Западом терактами и ведет курс на эскалацию российско-украинского конфликта.

Ранее Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

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