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Политика

Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Депутат Толмачев назвал полезной практикой военные сборы для депутатов
Владимир Федоренко/РИА Новости

Идея проведения военных сборов для депутатов, высказанная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поможет приобрести личный опыт, который необходим в работе с военнослужащими и их семьями. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«В прошлом такая практика в Думе была. До пандемии регулярно проходили военные сборы с участием депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Коллеги сдавали нормативы физической нагрузки, слушали лекции Генштаба, приобретали или укрепляли навыки обращения с оружием и военной техникой», — сказал он.

По мнению Толмачева, военные сборы для депутатов — очень правильная и полезная практика. Это необходимые знания для каждого парламентария, указал он.

«Сейчас на повестке страны стоит победа в специальной военной операции. Нет ни одного города и поселка, чьи жители не присоединились бы к СВО. Поэтому проведение военных сборов в период так называемых парламентских каникул — а у нас, как известно, отпусков не бывает — действительно поможет приобрести личный опыт, который необходим в работе с военнослужащими и их семьями», — считает депутат.

Володин предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов.

«Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем», — сказал он на пленарном заседании.

В ходе мероприятия Володин также заявил, что уехавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками.

Ранее Минпросвещения разработало новую программу «Основ безопасности и защиты Родины».

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