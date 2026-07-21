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Политика

Экс-главу Минобороны Украины Федорова заподозрили в желании стать президентом

Times: экс-глава МО Украины Федоров может баллотироваться в президенты
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный в отставку на прошлой неделе, может рассматривать возможность баллотироваться на пост президента. Об этом сообщила британская газета Times, сославшись на высокопоставленный источник.

«Высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует», — говорится в публикации.

Накануне газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову занять должность в Совете национальной безопасности и обороны. По данным издания, в случае согласия экс-министр получил бы широкие полномочия, в том числе в рамках проведения военной реформы. Однако он отказался, поскольку готов вернуться только на пост главы Минобороны Украины, утверждалось в материале.

Федоров был назначен министром обороны в январе текущего года, но уже 15 июля его отправили в отставку. Как сообщила газета «Украинская правда», решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве жители нескольких городов Украины начали устраивать митинги в поддержку Федорова.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Михаила Федорова.

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