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Политика

Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает диалогу России и США

Рубио: конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США
Kevin Mohatt/Reuters

Конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, что война на Украине во многом помешала России и США найти точки соприкосновения по другим темам», — сказал он.

В то же время Рубио отметил, что Россия и США все равно ищут новые сферы для возможного сотрудничества.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

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