На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стармер попросил прощения у главы британского минздрава Стритинга

Sky News: Стармер извинился перед министром за обвинения в подготовке переворота
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед британским министром здравоохранения Уэсом Стритингом за обвинения в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Кир Стармер извинился перед министром здравоохранения после того, как союзники премьер-министра обвинили его в подготовке переворота», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, это произошло в ходе личной беседы между ними.

До этого британская BBC сообщала о готовящемся заговоре в Лейбористской партии Великобритании против Кира Стармера. По данным журналистов, премьера хотят сместить с должности, и его команда знает об этом. В публикации утверждалось, что в качестве замены Стармеру рассматривают главу Минздрава или министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Сам Стритинг сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора. Министр заявил, что это не первый раз, когда о членах Лейбористской партии распространяют порочащую информацию. Чиновник заверил, что он поддерживал Стармера с момента его избрания премьером Британии.

Ранее в Британии предрекли скорую отставку премьер-министру Стармеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами