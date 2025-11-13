Стармер попросил прощения у главы британского минздрава Стритинга

Sky News: Стармер извинился перед министром за обвинения в подготовке переворота

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед британским министром здравоохранения Уэсом Стритингом за обвинения в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Кир Стармер извинился перед министром здравоохранения после того, как союзники премьер-министра обвинили его в подготовке переворота», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, это произошло в ходе личной беседы между ними.

До этого британская BBC сообщала о готовящемся заговоре в Лейбористской партии Великобритании против Кира Стармера. По данным журналистов, премьера хотят сместить с должности, и его команда знает об этом. В публикации утверждалось, что в качестве замены Стармеру рассматривают главу Минздрава или министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Сам Стритинг сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора. Министр заявил, что это не первый раз, когда о членах Лейбористской партии распространяют порочащую информацию. Чиновник заверил, что он поддерживал Стармера с момента его избрания премьером Британии.

Ранее в Британии предрекли скорую отставку премьер-министру Стармеру.