В МИД раскрыли, когда Запад откажется от ввода войск на Украину

Только жесткое противодействие России заставит страны так называемой «коалиции желающих» отказаться от планов ввести войска на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Только результате какого-то жесткого противодействия (скорее всего, неполитического) с нашей стороны. То есть когда они увидят в этом опасность для себя, для своих стран, тогда, возможно, они обратятся к пересмотру таких позиций», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Мирошник напомнил, что Россия не единожды заявляла об отсутствии планов «войны с НАТО», однако Запад, отметил он, «проявляет характерное упрямство, которое можно было бы использовать в более плодотворном русле».

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия считает размещение европейских военных на Украине неприемлемым и не может допустить такого развития событий.

Он заявил, что это «действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза».

Ранее в НАТО назвали ключевое преимущество Европы перед Россией.