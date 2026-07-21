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Армия

Песков: РФ не может допустить размещение иностранных войск на Украине

Песков назвал неприемлемым для РФ размещение европейских военных на Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Россия считает размещение европейских военных на Украине неприемлемым и не может допустить такого развития событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал заявление депутата Европейского парламента Фернана Картайзера о том, что запланированные на осень учения «коалиции желающих» в Польше будут направлены на отработку возможного развертывания контингента войск ЕС на украинской территории.

Журналист, задавший вопрос, назвал ввод европейских военных на Украину «странной мечтой». Песков в ответ заявил, что это «не странная» и «не мечта», а «действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза, <...> в том числе в НАТО».

Представитель Кремля напомнил, что на Западе — причем даже на самом высоком уровне — уже неоднократно заявляли о готовности конкретных планов по размещению иностранных военных контингентов на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности.

«Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — подчеркнул Песков.

О запланированных в Польше учениях евродепутат Картайзер рассказал «Известиям». По его словам, целью маневров с участием британских и французских военных являются «повышение оперативной совместимости» и «подготовка к возможному развертыванию европейских сил на Украине».

Ранее в НАТО назвали ключевое преимущество Европы перед Россией.

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