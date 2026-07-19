В НАТО назвали ключевое преимущество Европы перед Россией

Возможность Европы мобилизовать частный капитал является преимуществом перед Россией, КНР и Ираном. Такое заявление сделал глава совета директоров ⁠Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс, передает The Financial Times (FT).

«Наше самое большое преимущество перед Китаем, Ираном и Россией заключается в том, что мы можем мобилизовать частный капитал», — сказал Хоммельс.

По его словам, в момент начала закупок владельцы компаний чувствуют, что становятся частью «экосистемы» и тогда начинает работать «маховик привлечения частного капитала».

Хоммельс заявил, что венчурные фонды США сыграли важную роль в поддержке европейских стартапов, касающихся оборонных технологий. Тем не менее в этом процессе «общее управление было европейским», и, по мнению Хоммельса, при обострении ситуации в первую очередь нужно уделять внимание европейским интересам.

До этого FT писала, что в 2026 году военные конфликты, в первую очередь на Украине и в Иране, удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы. Такой резкий рост инвестиций связан также с необходимостью выпуска недорогих, современных систем вооружения, в частности британский стартап Kraken Technology, чьи суда для поиска мин использовались Военно-морским флотом Великобритании для развертывания в Ормузском проливе, может получить около $100 млн дохода, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что операция США против Ирана обошлась Пентагону примерно в $40 млрд.