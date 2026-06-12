Названы тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России

Инициатива Еврокомиссии, предполагающая включение запрета на ввоз морепродуктов из РФ в 21-й пакет санкций, обернется серьезными финансовыми потерями для немецкого бизнеса. Об этом говорится в статье Berliner Zeitung (BZ).

Хотя решение еще должны одобрить все 27 стран ЕС, эксперты указывают, что значительнее всего пострадает Германия — в последние годы она стала одним из главных покупателей российской рыбы на европейском рынке.

Согласно статистике Евростата, которой делится издание, в нынешнем году доля ФРГ достигла почти 40% от всего объема ввозимой в ЕС российской рыбной продукции. По итогам 2024 года Германия закупила у России примерно 109 тыс. тонн рыбы и изделий из нее, потратив на это €311,5 млн. Отмечается, что 16,6% от общего количества рыбных товаров, попадающих в Германию, имели российское происхождение.

Авторы статьи предупреждают: введение таких ограничений серьезно затронет прибрежные территории Германии, где исторически развита переработка рыбы. В отрасли уже высказывают опасения, что последствием запрета станет сокращение числа занятых и перенос производственных мощностей за границу.

Ранее Нидерланды потребовали ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота».