Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Названы тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России

BZ: новые санкции ЕС против российской рыбы сильно ударят по немецким компаниям
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Инициатива Еврокомиссии, предполагающая включение запрета на ввоз морепродуктов из РФ в 21-й пакет санкций, обернется серьезными финансовыми потерями для немецкого бизнеса. Об этом говорится в статье Berliner Zeitung (BZ).

Хотя решение еще должны одобрить все 27 стран ЕС, эксперты указывают, что значительнее всего пострадает Германия — в последние годы она стала одним из главных покупателей российской рыбы на европейском рынке.

Согласно статистике Евростата, которой делится издание, в нынешнем году доля ФРГ достигла почти 40% от всего объема ввозимой в ЕС российской рыбной продукции. По итогам 2024 года Германия закупила у России примерно 109 тыс. тонн рыбы и изделий из нее, потратив на это €311,5 млн. Отмечается, что 16,6% от общего количества рыбных товаров, попадающих в Германию, имели российское происхождение.

Авторы статьи предупреждают: введение таких ограничений серьезно затронет прибрежные территории Германии, где исторически развита переработка рыбы. В отрасли уже высказывают опасения, что последствием запрета станет сокращение числа занятых и перенос производственных мощностей за границу.

Ранее Нидерланды потребовали ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!