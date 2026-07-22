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Политика

Молдавия хочет сохранить часть соглашений с СНГ

Молдавия хочет остаться в 17 международных договорах по линии СНГ
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия хочет сохранить 17 из 140 международных договоров по линии Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила директор правового департамента организации Лариса Заудальская, передает ТАСС.

«Здесь не обозначены документы, касающиеся защиты прав человека <...>. Первый, самый главный вопрос — они просят сохраниться в договоре о Зоне свободной торговли», — рассказала она.

В частности, в список документов вошли соглашения о социальной защите трудовых мигрантов и признании льгот и гарантий для участников Великой Отечественной войны.

В июне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна ежегодно теряет около €1 млрд из-за курса на сворачивание двусторонних отношений с Россией и СНГ. По его словам, с 2021 года республика потеряла около €5 млрд.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

Ранее Молдавия захотела взыскать с России средства за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты.

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