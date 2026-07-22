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Политика

Политолог оценил результаты тайной встречи представителей России и Германии

Аналитик Топорнин: российско-немецкая встреча в Баку не приблизит мир на Украине
Global Look Press

Встреча представителей России и Германии в Баку, факт проведения которой подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев, не может привести к подвижкам в сфере урегулирования ситуации на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

«Мне не верится, что это может привести к каким-то подвижкам [по Украине], новым инициативам, которые будут приняты и с той, и с другой стороны. То, что контакты такие идут, значит, есть запрос и с той, и с другой стороны. Этот запрос есть, это очевидно», — считает политолог.

Топорнин отметил, что на данный момент нет «никаких подвижек» в рамках отношений с Европой, поэтому пока все же не стоит надеяться на развитие диалога с Берлином по решению украинского кризиса.

При этом российско-европейские и, в частности, российско-немецкие контакты по Украине могут происходить перманентно, однако о системности в этой сфере говорить пока рано, считает аналитик.

Алиев подтвердил проведение встречи представителей России и Германии в Баку.

Британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

Ранее Россия и Азербайджан согласовали план консультаций.

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