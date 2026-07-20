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Политика

В Финляндии призвали Европейский союз вернуться к диалогу с Москвой

Финский политик Мема: Евросоюз должен возобновить диалог с Россией
Михаил Голенков/РИА Новости

Европейский союз должен, пока это возможно, возобновить диалог с Россией. Об этом финский политик Армандо Мема написал на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что если Европа не вернется к диалогу с Москвой сейчас, позже это станет невозможным. Поэтому Европе необходимо поспешить с выбором переговорщика и изменить курс ныне проводимый курс. Политик отметил, что лидеры европейских стран не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией.

Мема добавил, что диалог вести не удастся, пока западное оружие применяется для ударов по мирным жителям.

18 июля бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа ничем не рискует, если пойдет на переговоры с Россией.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Западной Европы, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге с Россией, делают все для отсутствия подобных контактов.

Ранее Дмитриев прокомментировал снижение поддержки санкций в Евросоюзе против России.

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