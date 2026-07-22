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Политика

В Британии раскрыли, кто управляет Зеленским «в последние месяцы и годы»

Spectator: Зеленский в угоду националистам разрушает отношения с Западом
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский действует в угоду националистам, что наносит ущерб отношениям с Западом и украинскими гражданами. На это обратил внимание колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«В последние месяцы и годы Зеленский все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины», — указал автор материала.

По мнению колумниста, для Зеленского поддержка «важных шишек» военно-промышленного комплекса (ВПК) и старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинский средний класс. Мэттьюс привел в пример отношения Украины и Польши, которые Зеленский разрушил ради того, чтобы угодить националистам. Также колумнист считает, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, была нужна ради того, чтобы угодить военному истеблишменту Украины.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Зеленский не обладает реальной властью в стране. По его словам, украинский лидер лишь «танцующая обезьянка», которой управляет шарманщик. Джонсон считает, что Украиной на самом деле управляют неонацисты. Он уточнил, что наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В свою очередь к Зеленскому они относятся с недоверием, отметил эксперт.

Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.

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