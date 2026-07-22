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Политика

Еврокомиссия оценит ущерб от санкций против России для экономики стран Евросоюза

Euractiv: ЕК представит оценку воздействия санкций против РФ на страны Евросоюза
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) представит послам стран Евросоюза (ЕС) оценку экономического воздействия планируемых санкций против России на национальные экономики государств блока. Об этом пишет портал Euractiv.

Утверждается, что мера призвана разблокировать переговоры и преодолеть тупик при согласовании 21-го пакета санкций против РФ. По данным издания, ключевым элементом анализа станет оценка последствий от введения возможного запрета на оказание услуг по перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ).

19 июля газета Financial Times (FT) писала, что в Евросоюзе снижается поддержка новых антироссийских санкций, и все больше стран ЕС требуют исключений из новых санкций или блокируют ограничения, опасаясь ущерба для собственных компаний.

Издание также сообщало, что при обсуждении последнего пакета антироссийских санкций Австрия и Греция наложили вето на его принятие. Еще четыре страны — Германия, Франция, Италия и Португалия — считают необходимым смягчить некоторые положения или ввести исключений для своих экономик.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

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