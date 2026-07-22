Стало известно, контактируют ли РФ и Турция из-за атак ВСУ на «Голубой поток»

РИА Новости: РФ и Турция обсуждают удары Украины по объектам «Голубого потока»

Москва и Анкара в закрытом режиме обсуждают ситуацию, связанную с атаками Киева на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.

«Контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», — рассказал источник агентства.

7 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по «Голубому потоку», используемому для поставок газа из РФ в Турцию. Как сообщили в «Газпроме», целью стала компрессорная станция «Краснодарская» на Кубани. В компании подчеркнули, что атака была направлена «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию». При этом избежать нарушения поставок удалось благодаря оперативно принятым мерам.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Турцию дать публичную оценку действиям ВСУ. Дипломат добавил, что Москва рассчитывает, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за участившихся ударов по инфраструктуре «Голубого потока».

Ранее в Кремле высказались об атаке Украины на «Голубой поток».