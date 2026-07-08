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Политика

В Кремле отреагировали на удар ВСУ по инфраструктуре «Голубого потока»

Песков про атаку на «Голубой поток»: принимаем меры для минимизации последствий
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Голубой поток».

Он отметил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на «очень опасную деятельность» Украины и ее постоянные попытки атаковать объекты энергоинфраструктуры, связанные с передачей газа.

«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва принимает максимальные меры для минимизации опасности от атак ВСУ. При этом он добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что Турция и другие страны попытаются предостеречь Украину от таких действий.

Вечером 7 июля Вооруженные силы Украины атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

«Голубой поток» — магистральный газопровод, по которому российский природный газ поставляется в Турцию по дну Черного моря.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили несколько сотен беспилотников.

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