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Политика

Лавров призвал Турцию к жесткому сигналу Украине из-за атак на газопровод в Черном море

Лавров: РФ ждет от Анкары жесткого сигнала Киеву из-за атак на «Голубой поток»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия ждет, что Турция пошлет Украине нелицеприятный сигнал из-за частых ударов по инфраструктуре газопровода «Голубой поток». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, 13 июля в турецких СМИ появилась информация о том, что новые достаточно мощные удары безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлись на суда и танкеры Турции, которые везли грузы для страны.

Дипломат отметил, что это уже далеко не в первый раз, не говоря уже о том, что инфраструктура газопровода, который проложен до Турции, часто подвергается атакам.

Лавров добавил, что Россия рассчитывает на то, что Турция даст публичную оценку действиям ВСУ.

Вечером 7 июля беспилотники ВСУ атаковали «Голубой поток», по которому газ из России поступает в Турцию. «Газпром» сообщил, что под удар попала компрессорная станция «Краснодарская» на Кубани.

В пресс-службе компании заявили, что удар был направлен «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», но «оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок».

Ранее Песков заявил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на «очень опасную деятельность» Украины.

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