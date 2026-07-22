Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии

Захарова: Бернем будет искать надежду, «чтобы ее освободить и предъявить обществу»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема «вернуть надежду», предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.

«Хочется сказать: «Надя, выходи». Куда Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно?» — сказала дипломат.

По словам Захаровой, теперь новый премьер Британии будет искать надежду, «чтобы ее освободить и предъявить обществу».

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, объявившему о своей отставке в июне этого года.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Бернем заявил, что будет «оказывать давление» на Россию по теме Украины.