Премьер-министр Молдавии Василе Тофан признался, что кроме молдавского гражданства имеет гражданство Румынии. Об этом он сказал в эфире молдавского телеканала ПРО-ТВ.

«Как у всякого добропорядочного молдаванина у меня два гражданства — Молдавии и Румынии», — сказал политик.

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с Тофаном 21 июля. Должность главы кабмина освободилась 3 июля, когда о своем уходе в отставку объявил занимавший ее с ноября 2025 года Александр Мунтяну.

Тофан известен в Молдавии как предприниматель и инвестор, который оказывал финансовую поддержку «Партии действия и солидарности» и Санду на выборах в 2020 году.

24 июня нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения страны с Молдавией. В апреле молдавский президент Майя Санду заявляла, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе.

Ранее Захарова обвинила Санду в уничтожении идентичности Молдавии.