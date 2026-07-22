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Политика

Премьер Молдавии признался в двойном гражданстве

Премьер Молдавии Тофан заявил, что имеет гражданство Румынии
Стрингер/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан признался, что кроме молдавского гражданства имеет гражданство Румынии. Об этом он сказал в эфире молдавского телеканала ПРО-ТВ.

«Как у всякого добропорядочного молдаванина у меня два гражданства — Молдавии и Румынии», — сказал политик.

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с Тофаном 21 июля. Должность главы кабмина освободилась 3 июля, когда о своем уходе в отставку объявил занимавший ее с ноября 2025 года Александр Мунтяну.

Тофан известен в Молдавии как предприниматель и инвестор, который оказывал финансовую поддержку «Партии действия и солидарности» и Санду на выборах в 2020 году.

24 июня нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения страны с Молдавией. В апреле молдавский президент Майя Санду заявляла, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе.

Ранее Захарова обвинила Санду в уничтожении идентичности Молдавии.

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