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Политика

Спецпредставитель Путина раскритиковал британскую прессу

Дмитриев: британские СМИ жаждут, чтобы Евросоюз стрелял себе в ногу
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Британская пресса хочет, чтобы Европейский союз (ЕС) стрелял себе в ногу. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал статью газеты The Financial Times (FT), в которой говорится об ослаблении поддержки новых антироссийских санкций в ЕС.

«Санкции уже обошлись ЕС в три триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу, даже когда ног уже не осталось», — отметил Дмитриев.

19 июля журналисты FT обратили внимание, что внутри Европейского союза заметно снизился уровень поддержки новых санкций против РФ. По данным издания, все больше стран — членов регионального содружества требуют исключений из очередных ограничений или блокируют отдельные меры, поскольку боятся негативных последствий для своих компаний.

Как написала газета The Financial Times в другой статье, сразу два государства — Греция и Австрия — наложили вето на принятие 21-го пакета антироссийских санкций. Еще четыре страны — Португалия, Франция, Италия и Германия — пытаются добиться смягчения некоторых положений или введения исключений для своих экономик.

Ранее в ЕС назвали главную проблему с новым пакетом санкций против РФ.

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