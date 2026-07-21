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Политика

Трамп разрешил авиакомпаниям США летать в Ливан

Трамп распорядился возобновить полеты американских авиакомпаний в Ливан
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что распорядился разрешить американским авиакомпаниям возобновить полеты в Ливан.

«После встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, который проделал отличную работу по преобразованию своей страны, я поручаю моей администрации разрешить всем американским авиакомпаниям осуществление прямых рейсов в Ливан, чтобы американцы могли легко посетить этот прекрасный край», — говорится в публикации.

При этом глава Белого дома выразил надежду, что и остальные страны последуют примеру Вашингтона.

14 июля издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Сирии и Ливана. Разговор состоялся на фоне усилий американской администрации по достижению договоренностей о безопасности между Израилем и Сирией, которые предусматривают поэтапный вывод израильских сил.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором прекращении ударов Израиля по Ливану.

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