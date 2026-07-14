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Политика

СМИ узнали о требовании Трампа к Израилю вывести войска из двух стран

Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана
Israel Defense Forces/Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным портала, разговор состоялся на фоне усилий американской администрации по достижению договоренностей о безопасности между Израилем и Сирией, которые предусматривают поэтапный вывод израильских сил. Утверждается, что Трамп указал на рост напряженности и нежелание местных властей видеть израильские войска на своей территории.

В июне министр обороны государства Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа.

Нетаньяху также говорил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана. По его словам, для восстановления безопасности в северных районах необходимо сохранить зону безопасности и не покидать ее до тех пор, пока это отвечает потребностям Израиля. Нетаньяху пояснил, что «полоса безопасности» отделяет террористов от израильских граждан, поэтому ее придется сохранять до устранения угрозы. Он также отметил, что борьба с «Хезболлой» еще не окончена.

Ранее Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки.

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