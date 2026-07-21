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Политика

Советник Зеленского рассказал о проведении решающих встреч

Литвин: Зеленский проводит решающие встречи
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проводит решающие встречи. Об этом на своей странице в соцсети X написал советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Только что была одна почти решающая встреча, и теперь продолжается другая, фактически решающая встреча», — отметил он.

С кем именно Зеленский проводит встречи, не уточняется. По словам Литвина, после принятия решений будет опубликована официальная информация.

До этого британская газета The Times сообщила, что экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров может баллотироваться в президенты. По данным издания, его подталкивают к созданию партии. Российские эксперты считают, что популярность Федорова стала причиной его увольнения — Зеленский устраняет возможных конкурентов.

При этом сам Федоров пока не говорил о возможном участии в выборах. По данным Financial Times, Зеленский предлагал ему после увольнения несколько альтернативных должностей, включая пост советника, от которых экс-министр отказался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, с каким предложением Зеленский обратился к Федорову после его увольнения.

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