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Политика

Пашинян признал наличие проблем у Армении с ЕАЭС

Пашинян заявил, что Армения столкнулась с определенными проблемами в ЕАЭС
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом республики Ваагном Хачатуряном признал, что его страна столкнулась с определенными проблемами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова приводятся на сайте кабмина Армении.

Пашинян отметил, что после парламентских выборов в республике наблюдается экономическая активность, которая указывает на то, что результаты голосования «принесли определенный энтузиазм».

«Хотя, как вы знаете, во время выборов возникли определенные проблемы, связанные с ЕАЭС, тем не менее, там, где возникают проблемы, появляются и новые возможности <...>. Это не означает, что трудностей не будет, я думаю, что трудности вообще всегда и каждый день существуют, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем с ними справиться», — сказал Пашинян, выразив уверенность, что Армения успешно со всем справится, в том числе при поддержке Хачатуряна.

6 июля армянский премьер заявил, что его страна настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС.

В мае министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян во время общения с журналистами заявил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС.

Ранее в МИД России назвали членство Армении в ЕАЭС недобросовестным.

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