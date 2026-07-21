Трамп рассказал об американских ударах по Ирану

Трамп заявил, что пока не планирует завершать удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон продолжит военную операцию против Ирана. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Мы не выходим из игры прямо сейчас», – заявил американский президент.

Он добавил, что если бы военные США завершили удары по Ирану, то это уже стало бы «большой американской победой», ведь Исламская Республика понесла большие потери.

«Но завтра мы не завершим», – добавил Трамп.

До этого бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент заявил, что США не смогут военным путем победить Иран, поэтому американцы должны «уйти» из Исламской Республики.

21 июля издание Axios написало, что Катар, Египет, Пакистан и другие посредники в регионе предлагают Трампу заключить 10-дневное перемирие с Ираном, и глава Белого дома выбирает между прекращением огня и дальнейшей эскалацией конфликта.

17 июля Тегеран пригрозил перейти к «фазе полного уничтожения», если США будут продолжать бить по Ирану.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.