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Политика

Аккаунт Ле Пен взломали хакеры

AFP: учетную запись Ле Пен в Х взломали и использовали для рекламы криптовалюты
Gonzalo Fuentes/Reuters

Хакеры взломали учетную запись лидера правой партии «Национальное объединение» и кандидата на выборах президента Франции 2027 года Марин Ле Пен в соцсети Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP)

«Аккаунт Марин Ле Пен был взломан. Мы активно работаем над его восстановлением», — заявил представитель партии, слова которого приводит AFP.

Неизвестные опубликовали на странице Ле Пен рекламу криптовалюты, однако это объявление пропало через несколько минут. В партии считают, что этот инцидент не связан с более ранней хакерской атакой на сайт «Национального объединения», когда, по данным телеканала BFMTV, неизвестные изменили дизайн нескольких страниц, а также заменили фотографию Ле Пен на изображение кота с флагами Марокко и Алжира.

7 июля Марин Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя это заявление, назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции.

Полномочия Эммануэля Макрона на посту президента заканчиваются 13 мая 2027 года. Он не сможет принять участие в выборах, так как занимает должность французского лидера два срока подряд.

Ранее было названо имя главного конкурента Ле Пен на выборах президента Франции.

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