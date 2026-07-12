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Политика

Названо имя главного конкурента Ле Пен на выборах президента Франции

BFMTV: главным конкурентом Ле Пен на выборах может стать экс-премьер Филипп
Shutterstock

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп может составить конкуренцию лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на опрос общественного мнения от компании Elabe.

Так, согласно мнению опрошенных Ле Пен победит уже в первом туре, получив 34-35,5% голосов. Если состоится второй тур, то, согласно результатам опроса, она тоже одержит верх, но разрыв с Филиппом будет небольшим: 52% против 48%.

12 июля Марин Ле Пен сообщила в интервью газете Journal du Dimanche, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения страны. Также она заявила, что необходимо восстановить должный контроль над границами Франции.

Кроме того, Ле Пен выразила мнение, что одни из ее основных конкурентов на предстоящих выборах — центристы — продолжат продвигать линию нынешнего президента страны Эммануэля Макрона.

Помимо этого, политик отметила, что, пока у нее будет оставаться законная возможность принимать участие в президентской кампании, она будет это делать.

Ранее Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях.

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