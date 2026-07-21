«Нанес 21 удар молотком»: раскрыты подробности убийства экс-депутата парламента Британии

В Британии убийца экс-депутата парламента Энн Уиддкомб забил ее молотком и забрал кошелек. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, камера, установленная внутри дома погибшей, запечатлела, как Уиддкомб сидела на кухне. Обвиняемый вошел через входную дверь и спросил: «Полагаю, у вас нет банковских карт и удостоверения личности?». После этого он нанес ей удары молотком и опрокинул со стула на пол.

«Мужчина, предположительно, нанес ей 21 удар молотком и забрал ее кошелек», — говорится в публикации.

Тело политика обнаружил садовник. По данным газеты, 28-летний Джошуа Керри был арестован спустя несколько дней после убийства. При обыске у его дома нашли молоток и перчатки с ДНК погибшей. Подозреваемый заключен под стражу.

Энн Уиддкомб была найдена мертвой в своем доме 9 июля. Она занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год, а с 2023 года состояла в партии Reform UK. Бывший премьер-министр Британии Кир Стармер назвал ее смерть серьезной утратой. Лидер партии Найджел Фарадж отметил, что Энн Уиддкомб была «принципиальной и неординарной» личностью.

Ранее тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире.