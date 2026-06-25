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Общество

Тела двух сестер с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире

В Петербурге неизвестный зарезал двух сестер в квартире

В Петербурге в квартире на Бухарестской улице нашли двух сестер с ножевыми ранениями, спасти женщин не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщин обнаружили утром 25 июня, по предварительным данным, обе были гражданами иностранного государства. Следствие проверяет версию о причастности сожителя одной из них к совершению преступления, его местонахождение устанавливается.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого оренбуржец зарезал жену, ранил дочь и скрылся. Инцидент произошел в селе Пискаревка, жертвами нападения мужчины его 47-летняя супруга и ее 25-летняя дочь. Первая получила смертельные травмы, второй удалось выжить. Ее госпитализировали и прооперировали.

Ранее в Кабардино-Балкарии мужчина убил мачеху и изнасиловал сводную сестру.

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