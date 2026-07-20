Мерц связал энергетический кризис в ФРГ с отказом от российского газа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что отказ от поставок российского газа привел его страну к затяжному энергетическому кризису. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам Мерца, сегодня Германия сталкивается с совершенно другим вызовом со стороны Китая, а продолжающийся в ФРГ кризис возник из-за отсутствия российского газа. Так он сказал, отвечая на вопрос журналиста, не было ли ошибкой с его стороны во время выборов обещать гражданам невыполнимые вещи.

Политик также отметил, что у Германии возникла «сложная ситуация» с США, так как Вашингтон больше не оказывает НАТО поддержку в том объеме, как это было многие десятилетия.

Мерц рассказал, что в начале его работы на посту канцлера он исходил из «других предпосылок», однако затянувшиеся проблемы поменяли ситуацию.

В конце июня представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок. Первый этап по отказу от российского газа начался в начале лета 2026 года.

Ранее в ФРГ заявили, что антироссийские санкции ударили по Германии.