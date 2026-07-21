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Политика

«Размывают мозги молодежи»: Захарова ответила на заявление об отсутствии античности у РФ

Захарова назвала заявления Лихачевой «размыванием мозгов молодежи»
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет собственной античности.

Лихачева заявляла, что Россия развивалась отдельно от греко-римской цивилизации, поэтому русская культура не имеет античного фундамента.

«Оказывается, у нас не только кокошники с матрешками и гжелью пытались отобрать, но еще и античность. Вот так размывают мозги молодежи», — написала Захарова.

14 июля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить слова Лихачевой. Искусствовед также утверждала, что кокошник был придуман художниками эпохи модерна, вдохновленными итальянскими картинами XV века. Бородин посчитал это «ударом по культурному коду и исторической памяти» и признаком внешнего влияния.

Ранее Захарова ответила на утверждение, что «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски.

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