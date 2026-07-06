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Политика

Захарова ответила на утверждение, что «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски

Захарова назвала ложными слова Лихачевой о романе «Война и мир»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложным утверждение искусствоведа, бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски. В своем Telegram-канале дипломат опубликовала кадры с заявлением эксперта.

Захарова отметила, что в первых главах романа использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Всего в тексте 478 458 слов, из них французских — 15 040. Итого, доля французского языка в произведении составляет примерно 3,31%.

«Назвать его (роман — прим. ред.) «не русским», потому что там «половина» на иностранном, не получается даже с точки зрения примитивного подсчёта и арифметики», — написала представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что использование французского языка в романе Толстого должно было погрузить читателя в атмосферу начала XIX века — эпоху «тотальной франкофонии русского дворянства в ущерб своей культуре, очарования Бонапартом, утраты связи с народом».

Ранее Захарова назвала Совет Европы клоунами, которые запутались в половых органах.

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