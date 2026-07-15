Вассерман призвал проверить Бородина из-за спора о кокошнике

Бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева не отреагировала на обращение Виталия Бородина в Генпрокуратуру по поводу ее высказываний о кокошнике. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

14 июля глава ФПБК попросил Генпрокуратуру проверить слова Лихачевой. Искусствовед заявила, что кокошник был придуман художниками эпохи модерна, вдохновленными итальянскими картинами XV века. Бородин посчитал это «ударом по культурному коду и исторической памяти» и признаком внешнего влияния.

«Я не знаю, что там происходит. Я в отпуске. Вернусь — буду думать», — заявила Лихачева.

В дискуссию также включился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что способность русской цивилизации усваивать и развивать чужие достижения — это ее достоинство, а не недостаток. По его мнению, те, кто инициировал проверку, плохо разбираются в истории.

«Те, кто подал такое обращение, тем самым доказывают, что они сами не понимают сути и одного из главных источников могущества русской цивилизации. Надо их проверить, но проверить не прокуратуре, а проверить на знание основ школьного курса истории», — сказал парламентарий.

Ранее Захарова ответила на утверждение, что «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски.