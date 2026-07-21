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Политика

Глава Балашихи подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты ГД

Глава Балашихи Юров подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы
Официальный сайт Администрации Городского округа Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе местного отделения «Единой России».

По данным партии, глава Балашихи уведомил окружную избирательную комиссию о своем выдвижении по Балашихинскому одномандатному округу №118, в который входят Балашиха и Реутов. В ближайшее время комиссия проверит документы и примет решение о регистрации кандидата.

С 2014 по 2017 год Юров руководил городским округом Реутов. С 2017 года он возглавляет Балашиху.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы проверкой политической системы на прочность и важнейшим внутриполитическим событием для страны. Он подчеркнул, что борьба на выборах должна проходить открыто и честно. Также российский лидер отметил, что выборы имеют огромное значение для укрепления стабильности и общественного согласия.

Помимо выборов в Госдуму, в регионах страны пройдут голосования по выборам депутатов законодательных собраний.

Ранее ЦИК проверил кандидатов в Госдуму на статус иноагента.

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