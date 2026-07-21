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Политика

Глава МИД Турции рассказал о получении статуса страны в АСЕАН

Фидан: Турция получила статус партнера АСЕАН по диалогу
Goran Tomasevic/Reuters

Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в соцсети X заявил глава МИД республики Хакан Фидан

По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.

Министр добавил, что Анкара подала заявку на получение статуса в 2024 году. Фидан выразил благодарность главам МИД стран АСЕАН, председательствующим в организации Филиппинам, а также секретариату организации за поддержку в ходе рассмотрения заявки.

По его словам, решение о предоставлении Турции статуса имеет важное значение для укрепления позиций Анкары в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также продвижения долгосрочной стратегии республики в отношении организации и реализации совместных проектов.

21 июля глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее Захарова отреагировала на сообщения о возможной встрече Лаврова и Рубио на полях АСЕАН.

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