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Политика

Лавров прибыл с рабочим визитом на Филиппины

Лавров прибыл на Филиппины, где примет участие в мероприятиях АСЕАН
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров поучаствует в ежегодной встрече министров иностранных дел стран объединения и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия-АСЕАН, а также примет участие в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Кроме того, российский министр может встретиться с госсекретарем США Марком Рубио, который 20 июля выразил свою готовность к подобной встрече.

После этого официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что стороны в данный момент прорабатывают встречу Лаврова и Рубио.

Ранее Лавров поставил точку в интерпретации саммита России и США на Аляске.

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