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Политика

Захарова отреагировала на сообщения о возможной встрече Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

Захарова: встреча Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в Маниле прорабатывается
Hasnoor Hussain/Reuters

Российская и американская стороны в данный момент прорабатывают встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом журналистам РИА Новости рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. — «Газета.Ru») в Маниле прорабатывается», — сказала дипломат.

20 июля госсекретарь Соединенных Штатов сообщил журналистам, что готов провести переговоры с министром иностранных дел РФ на полях мероприятий по линии АСЕАН, которые проходят на Филиппинах. Рубио посетит эту страну в период с 19 по 23 июля, а Лавров — с 21 по 23 июля. Ожидается, что глава российского ведомства в ходе поездки изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комментируя сообщения о возможной встрече Лаврова и Рубио, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в последние дни не контактировал с Белым домом. В то же время он рассказал, что контакты по линии внешнеполитических ведомств осуществляются, но они скорее имеют технический характер.

Ранее в МИД РФ отметили, что Лавров и Рубио находятся в контакте и письменно, и устно.

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