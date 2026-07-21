Представителя Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь раскритиковал предложение министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми начать дискуссии о ядерном оружии. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Это крайне провокационное и опасное предложение», — сказал дипломат.

Линь Цзянь добавил, что японское правительство «пытается нарушить «Три неядерных принципа» и оспаривать послевоенный международный порядок».

Накануне Синдзиро Коидзуми заявил, что Японии следует отказаться от негласного табу на обсуждение «трех неядерных принципов», согласно которым Токио не обладает, не производит и не размещает на своей территории ядерное оружие.

В начале года китайское издание Baidu написало, что Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. Отмечается, что сперва Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, в котором оказались химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования. Потом Пекин сообщил Токио, что не будет заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, включая сырье для микроэлектроники в военной отрасли.

Ранее востоковед заявил о холодном конфликте между Китаем и Японией.