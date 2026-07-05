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Политика

Эксперты оценили возникновение нового конфликта у границ РФ

Востоковед Казаков заявил о холодном конфликте между Китаем и Японией
Александр Казаков/РИА Новости

Китай и Япония находятся в состоянии холодного конфликта и напряженность между ними только нарастает. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

Он отметил, что «ситуация будет тревожной», но эскалация между Китаем и Японией имеет сложный характер и отражает спектр исторических и идеологических проблем.

По мнению эксперта, обе страны пока не готовы к горячей стадии противостояния. Казаков подчеркнул, что ни Китай с его ядерным оружием, ни тем более Япония к военному конфликту не готовы.

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