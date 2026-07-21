Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

В бундестаге выступили против прямой конфронтации с Россией

Депутат бундестага Фронмайер: пренебрежение Германией ради Украины недопустимо
IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Германия не должна пренебрегать своими интересами ради Украины и вступать в прямую конфронтацию с Россией. Об этом в соцсети X написал немецкий политик и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.

«Наша задача не в том, чтобы давать неограниченные гарантии безопасности Украине, а в том, чтобы защищать интересы наших собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией», — подчеркнул он.

В другом посте Фронмайер отметил, что власти Германии обещают предоставить дополнительные миллиарды Украине, но отказываются облегчить жизнь собственным гражданам. Кроме того, он спросил, почему немцы «должны влезать в долги ради какой-то чужой страны вроде Украины».

15 июля Фронмайер написал, что вступление Украины в ЕС принесет немцам только колоссальные расходы.

18 июля лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что поставки вооружений и другой помощи Украине нужно прекратить.

19 июля журнал Times со ссылкой на источник сообщил, что Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией, и ее подход к этому вопросу приобрел более конструктивный характер.

Ранее Германия выступила с неожиданным призывом к Европе по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!