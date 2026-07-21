Германия не должна пренебрегать своими интересами ради Украины и вступать в прямую конфронтацию с Россией. Об этом в соцсети X написал немецкий политик и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.

«Наша задача не в том, чтобы давать неограниченные гарантии безопасности Украине, а в том, чтобы защищать интересы наших собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией», — подчеркнул он.

В другом посте Фронмайер отметил, что власти Германии обещают предоставить дополнительные миллиарды Украине, но отказываются облегчить жизнь собственным гражданам. Кроме того, он спросил, почему немцы «должны влезать в долги ради какой-то чужой страны вроде Украины».

15 июля Фронмайер написал, что вступление Украины в ЕС принесет немцам только колоссальные расходы.

18 июля лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что поставки вооружений и другой помощи Украине нужно прекратить.

19 июля журнал Times со ссылкой на источник сообщил, что Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией, и ее подход к этому вопросу приобрел более конструктивный характер.

Ранее Германия выступила с неожиданным призывом к Европе по Украине.