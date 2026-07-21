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Политика

Маневры российского корабля около Британии назвали предупреждением Лондону

Аналитик Евсеев назвал стрельбу корабля ВС РФ у Британии предупреждением Лондону
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Учебные стрельбы российского военного корабля «Неустрашимый» в международных водах около британского города Плимут являются предупреждением Лондону и сигналом о готовности защищать российское судоходство. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Вы знаете, я думаю, что это именно предупреждение... В данной ситуации, я думаю, что то, что делается, это показ решимости российской стороны обеспечить защиту судоходства для российского флота», — подчеркнул он.

По словам Евсеева, Лондону надо понимать, что Россия «сейчас уже излишней сдержанности проявлять не будет».

Российский военный корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в международных водах, примерно в 74 километрах от британского Плимута.

Перед началом учений «Неустрашимый» предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne о предстоящих стрельбах и потребовал отойти на безопасное расстояние.

Ранее в Госдуме призвали к радикальным мерам в отношении Великобритании.

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